Fußball-Vogtlandklasse: Der FSV Ellefeld kann zu Hause einen großen Schritt machen

Bei noch fünf ausstehenden Partien in der Fußball-Vogtlandklasse spitzt sich der Aufstiegskampf immer weiter zu. Zwei Teams im Keller sind zum Siegen verdammt.

Während der SSV Bad Brambach in der Fußball-Vogtlandklasse schon eine Hand am Meisterschaftspokal hat, nimmt das Rennen um die Plätze 2 und 3 immer mehr Fahrt auf. Die vogtländischen Sachsenklasseteams könnten es möglich machen, dass sogar die ersten Drei aufsteigen. Denn noch sind fünf Mannschaften in der Verlosung für die Vogtlandliga....