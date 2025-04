Fußball-Vogtlandklasse: Ein Gipfeltreffen, ein brisantes Derby und ein Kellerduell sorgen für Spannung

Die Vogtlandklasse ist interessant wie eh und je. Das liegt zum einen an vielen Duellen, die es in sich haben, zum anderen daran, dass man aus den Top 5 auch schnell in den Abstiegskampf rutschen kann.

Der 17. Spieltag in der Fußball-Vogtlandklasse hat vom Gipfeltreffen bis zum Kellerduell so einiges zu bieten. Das liegt auch daran, dass zwischen dem 3. und dem 11. Platz lediglich sieben Punkte Unterschied liegen. Es dürfte also Bewegung in die Tabelle kommen. Mit einer kleinen Erfolgsserie ist man plötzlich im oberen Drittel, während es im... Der 17. Spieltag in der Fußball-Vogtlandklasse hat vom Gipfeltreffen bis zum Kellerduell so einiges zu bieten. Das liegt auch daran, dass zwischen dem 3. und dem 11. Platz lediglich sieben Punkte Unterschied liegen. Es dürfte also Bewegung in die Tabelle kommen. Mit einer kleinen Erfolgsserie ist man plötzlich im oberen Drittel, während es im...