Fußball-Vogtlandklasse: Ein Trio feiert

Der letzte Spieltag in der zweithöchsten vogtländischen Spielklasse hat die Erwartungen in Sachen Dramatik noch weit übertroffen. Nach einem wilden Rennen um Titel und Aufstieg gab es Jubel in Ellefeld, Bad Brambach und beim SV Wildenau.

Eine ganze Saison wird in den letzten Minuten nach wilden Aufholjagden entschieden. Was sich nach dem Drehbuch eines Sportfilms anhört, war am Samstag Realität in Vogtlands zweithöchster Fußball-Spielklasse.