Fußball-Vogtlandklasse: Heinsdorfergrund mit zwei Siegen aus zwei Spielen Tabellenführer

Auch in der 2. Liga des Vogtlandes rollt wieder der Ball. Besonders gut läuft es hier für die SpVgg Heinsdorfergrund. Allerdings auch wegen einer vorgezogenen Begegnung.

Zwei Spiele – zwei Siege: Für die SpVgg Heinsdorfergrund ist das eine schöne Momentaufnahme zum Auftakt. Nach dem 2:1 in einer vorgezogenen Partie beim VfB Plauen Nord gelang nun zum offiziellen Saisonauftakt ein 3:1-Erfolg beim SV Kottengrün. Das bedeutet aktuell Platz 1.