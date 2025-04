Fußball-Vogtlandklasse: Kann der FSV Ellefeld den Spitzenreiter unter Druck setzen?

Während in der oberen Tabellenhälfte ein spannender Kampf um Platz 2 bevorsteht, befindet sich der Rest in Abstiegsnöten. Zwischen Trieb und Kottengrün steigt am Sonntag der Krisengipfel.

Als zweigeteilte Liga geht die Fußball-Vogtlandklasse ins letzte Saisondrittel. Unverändert zieht der SSV Bad Brambach ganz oben seine Kreise, der sich trotz fünf Unentschieden in den vergangenen sechs Spielen seiner Sache eigentlich weiter sicher sein kann. Denn Boden gutmachen konnten seine Verfolger an den bisherigen Rückrundenspieltagen... Als zweigeteilte Liga geht die Fußball-Vogtlandklasse ins letzte Saisondrittel. Unverändert zieht der SSV Bad Brambach ganz oben seine Kreise, der sich trotz fünf Unentschieden in den vergangenen sechs Spielen seiner Sache eigentlich weiter sicher sein kann. Denn Boden gutmachen konnten seine Verfolger an den bisherigen Rückrundenspieltagen...