Fußball-Vogtlandklasse: Merkur II kann das Aufstiegsrennen richtig spannend machen

Gewinnt der SSV Bad Brambach am Sonntag in Oelsnitz, ist er auf dem Weg in die Vogtlandliga kaum noch aufzuhalten. Strauchelt er, haben fünf Teams dahinter schon die Messer gewetzt.

Anschnallen, die Fußball-Vogtlandklasse könnte sich am Wochenende an der Tabellenspitze vorentscheiden – andererseits könnte es enger als jemals zuvor werden. Entscheidend dabei ist, ob der SSV Bad Brambach sein Auswärtsspiel beim SV Merkur Oelsnitz II gewinnt und an der Spitze bleibt. Dem SSV scheint die Souveränität abhanden gekommen zu...