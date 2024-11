Fußball-Vogtlandklasse: SG Kürbitz gelingt im Kellerduell der Befreiungsschlag

Trotz Spielausfall überwintert der SSV Bad Brambach als Tabellenführer in der Fußball-Vogtlandklasse. In einem Spiel mit wilder Schlussphase sichert sich der FSV Ellefeld Platz 2.

Der VfB Großfriesen bleibt nach 14 Spielen in der Fußball-Vogtlandklasse das Kuriosum der Liga. Das 1:1 gegen Absteiger SV Kottengrün war bereits das achte Unentschieden für den VfB, der damit den Sprung in die Top 3 verpasst. Gleichzeitig kommt auch der SVK nicht so richtig in Fahrt und sieht sich nur fünf Punkte entfernt von einem...