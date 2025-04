Fußball-Vogtlandklasse: SSV Bad Brambach enteilt wieder an der Spitze - das Verfolgerfeld rückt enger zusammen

Die SG Jößnitz setzt sich in der Fußball-Vogtlandklasse im Duell der Absteiger durch. Der FSV Bau Weischlitz meldet sich mit dem 4:1 gegen Wildenau wieder im Aufstiegsrennen an.

Das muntere Stühlerücken in der Fußball-Vogtlandklasse geht weiter. Denn während an der Tabellenspitze der SSV Bad Brambach wieder acht Punkte zwischen sich und die Verfolger gebracht hat, kassiert der abgeschlagene Tabellenletzte BC Erlbach II eine deftige 0:7-Schlappe in Kürbitz. Alles dazwischen hat die Möglichkeit, mit einer kleinen...