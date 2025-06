Fußball-Vogtlandklasse: VfB Großfriesen und FSV Bau Weischlitz verabschieden sich nach Niederlagen in den Spitzenspielen aus dem Aufstiegsrennen

Vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Vogtlandklasse haben nur noch vier Mannschaften die Chance auf den Aufstieg. Vor allem das Topspiel in Jößnitz wurde am Ende turbulent.

Die Fußball-Vogtlandklasse steuert auf ein unheimlich spannendes Finale zu. Nach dem Pfingstwochenende steht der letzte Spieltag an, der es in sich haben wird. Auch der vergangene Spieltag hatte wieder einiges an Spannung und Dramatik zu bieten. So mussten die beiden Verlierer der Spitzenspiele, VfB Großfriesen und FSV Bau Weischlitz, die Segel...