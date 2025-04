Fußball-Vogtlandklasse: Wer rutscht hinten rein, wer nimmt die Aufstiegsplätze in Angriff?

Zum tabellarischen Spitzenspiel in der Vogtlandklasse kommt es, wenn der FSV Ellefeld den VfB Plauen Nord empfängt. Im Tabellenkeller spielen die beiden Letzten gegeneinander.

Erst eine Niederlage weist der VfB Großfriesen nach 15 Spielen auf. Normalerweise reicht das in der Fußball-Vogtlandklasse, um von einem der beiden Aufstiegsränge zu grüßen. Bei den Großfriesenern ist das aber anders. Denn sie schrauben an ihrem eigenen Rekord. In der Saison 2022/23 brachten sie es auf zehn Punkteteilungen, bei nur vier...