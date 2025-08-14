Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Fußball-Vogtlandklasse: Zu Beginn gibt es gleich das Duell der Aufsteiger
Von Olaf Meinhardt
Die zweithöchste Liga der Region startet am Samstag und geht in ihr 15. Jahr. Die SpVgg Heinsdorfergrund ist am längsten dabei. Vier Teams haben bereits vorgelegt.

Auf gehts in das 15.Jahr der Vogtlandklasse. Noch vier Gründungsmitglieder sind dabei. Egal ob Heinsdorf, Großfriesen, Netzschkau oder der VfB Plauen Nord: Mindestens einmal haben sie die Klasse schon nach unten verlassen müssen. Erstgenannter ist mit 13 Spieljahren dennoch Rekordhalter. Zumindest auf dem Papier scheint die Liga breit...
08.07.2025
2 min.
Vogtländischer Kreisfußball: Nun sind alle Spiele angesetzt
Symbolfoto: Pixabay
Der Verband hat schnell geliefert: Von der Vogtlandliga bis runter zur 2. Kreisklasse steht bereits fest, wer kommende Saison wann gegen wen spielt.
Thomas Gräf
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.08.2025
2 min.
Fußball-Kreispokal: VFC Plauen II macht zur Premiere aus 0:3 ein 4:3
Plauens Siegtorschütze Lukas Pascal Frank (VFC Plauen II, rechts) zieht am Wernesgrüner Tony Thümmler vorbei. Die VFC-Reserve setzte sich nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 durch.
Elf Mannschaften schafften in der Ausscheidungsrunde des Fußball-Kreispokals den Sprung in die erste Hauptrunde. Am deutlichsten machte es Stahlbau Plauen: 15:0 stand es am Ende bei Eintracht Auerbach.
Thomas Gräf
Mehr Artikel