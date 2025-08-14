Fußball-Vogtlandklasse: Zu Beginn gibt es gleich das Duell der Aufsteiger

Die zweithöchste Liga der Region startet am Samstag und geht in ihr 15. Jahr. Die SpVgg Heinsdorfergrund ist am längsten dabei. Vier Teams haben bereits vorgelegt.

Auf gehts in das 15.Jahr der Vogtlandklasse. Noch vier Gründungsmitglieder sind dabei. Egal ob Heinsdorf, Großfriesen, Netzschkau oder der VfB Plauen Nord: Mindestens einmal haben sie die Klasse schon nach unten verlassen müssen. Erstgenannter ist mit 13 Spieljahren dennoch Rekordhalter. Zumindest auf dem Papier scheint die Liga breit... Auf gehts in das 15.Jahr der Vogtlandklasse. Noch vier Gründungsmitglieder sind dabei. Egal ob Heinsdorf, Großfriesen, Netzschkau oder der VfB Plauen Nord: Mindestens einmal haben sie die Klasse schon nach unten verlassen müssen. Erstgenannter ist mit 13 Spieljahren dennoch Rekordhalter. Zumindest auf dem Papier scheint die Liga breit...