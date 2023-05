Fußball-Vogtlandliga am Wochenende: Schicksalsspiele unten und oben

Die Spannung im Meisterschafts- und Abstiegskampf in der Fußball-Vogtlandliga ist spürbar. Vier Spieltage vor Saisonende stehen gleich für mehrere Mannschaften Schicksalsspiele an. In Syrau trifft der Tabellenführer auf den drittplatzierten FSV Treuen. Einen Ausrutscher dürfen sich die Hausherren eigentlich nicht erlauben, da ihnen der VfB...