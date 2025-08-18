Fußball-Vogtlandliga: Aufsteiger Ellefeld verpasst dem Geheimfavoriten Treuen den ersten Dämpfer

Auerbach
Am ersten Spieltag der höchsten Liga des Fußballkreises sind alle drei Neulinge als Sieger vom Platz gegangen. In Treuen wurde ein verdienstvoller Akteur nach neun Jahren im Verein verabschiedet. 291 Fans waren dabei.
Es gibt nicht wenige Experten, die im FSV Treuen eine Art Geheimfavoriten in Sachen Meistertitel in der Fußball-Vogtlandliga sehen. Doch dass die Mannschaft nach dem großen Umbruch im Sommer – elf neue Spieler kamen – so schnell nicht zusammenwachsen kann, ist eigentlich nicht überraschend. Und dass der Saisonauftakt am Sonntag in die Hose...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.