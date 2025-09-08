Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Erlbacher freuen sich über den Führungstreffer von Doppeltorschütze Marvin Todt (Nummer 10). Bild: Johannes Schmidt
Die Erlbacher freuen sich über den Führungstreffer von Doppeltorschütze Marvin Todt (Nummer 10). Bild: Johannes Schmidt
Die Erlbacher freuen sich über den Führungstreffer von Doppeltorschütze Marvin Todt (Nummer 10).
Die Erlbacher freuen sich über den Führungstreffer von Doppeltorschütze Marvin Todt (Nummer 10). Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball-Vogtlandliga: Der Ausgleich im Kellerderby fällt erst in der sechsten Nachspielminute
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die höchste Liga der Region wird aktuell vom BC Erlbach angeführt, verfolgt vom FSV Treuen und dem Reichenbacher FC II. Die Vogtlandklasse dominieren der VfB Großfriesen und der Leubnitzer SV.

Nach dem vierten Spieltag in der Fußball-Vogtlandliga gibt es mit dem BC Erlbach nur eine ungeschlagene Mannschaft. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen die SpVgg Grünbach-Falkenstein, bei dem Marvin Todt doppelt traf, führen die Obervogtländer mit zehn Punkten die Tabelle an. Einen Zähler weniger haben der Zweite FSV Treuen und der Dritte...
