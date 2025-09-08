Fußball-Vogtlandliga: Der Ausgleich im Kellerderby fällt erst in der sechsten Nachspielminute

Die höchste Liga der Region wird aktuell vom BC Erlbach angeführt, verfolgt vom FSV Treuen und dem Reichenbacher FC II. Die Vogtlandklasse dominieren der VfB Großfriesen und der Leubnitzer SV.

Nach dem vierten Spieltag in der Fußball-Vogtlandliga gibt es mit dem BC Erlbach nur eine ungeschlagene Mannschaft. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen die SpVgg Grünbach-Falkenstein, bei dem Marvin Todt doppelt traf, führen die Obervogtländer mit zehn Punkten die Tabelle an. Einen Zähler weniger haben der Zweite FSV Treuen und der Dritte...