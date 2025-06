Fußball-Vogtlandliga: Der Kampf um den Klassenerhalt geht in die Nachspielzeit – zum Ärger der betroffenen Vereine

Gewitter und Wolkenbrüche haben am Sonntag kurz vor Spielschluss für zwei Abbrüche gesorgt. Die Partien der Abstiegskandidaten Leubnitz und Lengenfeld – beide hatten klar geführt – müssen so am kommenden Sonntag komplett neu gespielt werden. Zur Überraschung vieler, die an eine andere Lösung geglaubt hatten.

