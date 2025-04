Fußball-Vogtlandliga: FC Werda wird zum Angstgegner des VfB Schöneck

Das zweite Derbywochenende der Saison hat den Zuschauerrekord aus der Hinserie noch einmal übertroffen. Insgesamt 1154 Fans strömten auf die Plätze und sahen unter anderem einen überaus deutlichen Sieg des SV Concordia Plauen.

Die Kassen der Vogtlandligavereine mit Heimrecht am vergangenen Wochenende dürften ordentlich geklingelt haben. Denn an keinem anderen Spieltag pilgerten so viele Zuschauer zu den Spielen im vogtländischen Fußball-Oberhaus. Und die Vogtländer kamen voll auf ihre Kosten. Vor allem dürften Fans und Spieler des SV Concordia Plauen den...