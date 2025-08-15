Fußball-Vogtlandliga: FSV Treuen, 1. FC Rodewisch, Fortuna Plauen – Gibt es wieder einen klaren Anführer?

Es ist angerichtet. Auf den vogtländischen Fußballplätzen geht es von jetzt an wieder um Punkte. Im „Oberhaus“ wird nach dem Durchmarsch des VfB Schöneck in Richtung Sachsenklasse ein neues Team gesucht, das Dominanz ausübt. Kandidaten gibt es mehrere.

Dass die Fußball-Vogtlandliga den Vergleich zu anderen Kreisoberligen der Region nicht scheuen muss, lässt sich an mehreren Dingen erkennen. In Sachen Zuschauerzahlen liegt das Vogtland klar an der Spitze. Trotz des Rückzugs des VfB Auerbach II ist auch in der neuen Serie wieder ein vogtländisches Quartett in der Landesklasse vertreten.