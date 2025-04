Fußball-Vogtlandliga: Heiße Duelle um die Top 3 und ein immer spannender werdender Abstiegskampf

Die Fußball-Vogtlandliga ist in den vergangenen Wochen enger zusammengerückt. Vor allem die Teams im Tabellenkeller fangen an zu punkten und setzen die Mittelfeldteams unter Druck.

Dritter gegen Zweiter und Vierter gegen Fünfter - in der Fußball-Vogtlandliga finden am kommenden Wochenende gleich zwei Spitzenspiele statt. Die Teams auf den Rängen 2 bis 4 stehen aktuell jeweils bei 31 Punkten, Fortuna als Fünfter mit 27 Punkten droht bei einer Niederlage am Wochenende ins Tabellenmittelfeld abzurutschen. Derweil wollen der...