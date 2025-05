Fußball-Vogtlandliga: Kellerkinder schaffen überraschende Siege und halten das Abstiegsrennen spannend

Beinahe hätte die SpVgg Grünbach-Falkenstein nach der Meisterehrung des VfB Schöneck einen Punkt aus dem oberen Vogtland mitgenommen. Derweil ist der VfB Pausa-Mühltroff am Sonntag in die Vogtlandklasse abgestiegen.

Zwei Spieltage nachdem der VfB Schöneck die Meisterschaft in der Fußball-Vogtlandliga perfekt gemacht hatte, wurde dem Aufsteiger in die Sachsenklasse am Sontag vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Grünbach-Falkenstein der Meisterpokal überreicht. Während anschließend der Meister einen knappen und späten 3:2-Sieg gegen den starken Aufsteiger...