Fußball-Vogtlandliga: Knackt der Derbyspieltag den Zuschauerrekord aus der Hinrunde?

Erstmals über 1000 Zuschauer strömten am vierten Spieltag der laufenden Vogtlandligasaison auf die Sportplätze. Zu den Rückspielen stehen wieder zahlreiche Derbys und interessante Begegnungen an.

In der Fußball-Vogtlandliga steht ein Wochenende an, das bei den Fahrtkostenabrechnungen nicht ins Gewicht fallen wird, allerdings an den Kassenhäuschen für Jubel sorgen wird. Denn am 17. Spieltag steht das zweite Derbywochenende der Saison auf dem Programm. Die Hinspiele am 4. Spieltag stellten mit insgesamt 1053 Zuschauern einen neuen Rekord...