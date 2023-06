Fußball-Vogtlandliga: Kottengrün kann befreit aufspielen

Während noch drei Teams in der Fußball-Vogtlandliga tief im Abstiegskampf stecken, verabschiedete sich der SV Kottengrün am Montag im Nachholspiel mit einem 3:1-Heimsieg gegen die SG Jößnitz aus diesem. Rechnerisch hat der SVK die Klasse gehalten und kann dennoch zum Zünglein an der Waage werden. Denn an diesem Wochenende fahren die Kottengrüner...