Fußball-Vogtlandliga: Schafft der VfB Schöneck die vorzeitige Meisterschaft im zweiten Anlauf?

Vier Mannschaften streiten sich in der Vogtlandliga noch um die Vizemeisterschaft. Derweil kämpfen im Tabellenkeller gleich fünf Teams einen blanken Überlebenskampf.

Die Meisterschaft in der höchsten vogtländischen Fußball-Liga ist entschieden. Der VfB Schöneck wird sich sein gestecktes Ziel erfüllen und als Meister in die Sachsenklasse aufsteigen. Einzig der Zeitpunkt der Feierlichkeiten und der rechnerischen Endgültigkeit steht noch im Raum. Am vergangenen Wochenende stolperte der VfB noch einmal mit...