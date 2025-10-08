Fußball-Vogtlandliga: Verteidigt der BC Erlbach Platz 1 oder übernimmt gar Aufsteiger FSV Ellefeld die Spitze?

Beide stehen punktgleich an der Tabellenspitze. In der Vogtlandklasse kommt es am Wochenende in Kottengrün zum Kellerderby Letzter gegen Vorletzter.

Bleibt der BC Erlbach in der Fußball-Vogtlandliga weiter ganz vorn? Beim 1.FC Wacker steht er diesmal vor einer schweren Aufgabe. Denn der ist sechsmal in Folge ungeschlagen, so lange wie noch nie in der Vogtlandliga. Diese Serie soll ausgebaut werden. Zuhause gab Wacker noch keinen Zähler ab, Erlbach hat zuletzt dreimal gewonnen. Möglich ist,...