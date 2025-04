Fußball-Vogtlandliga: Wiederholt sich das Torspektakel aus der Hinrunde?

Der 20. Spieltag in der Vogtlandliga beginnt in dieser Woche bereits am Freitagabend. Der FSV Treuen empfängt zum Flutlichtspiel den Aufsteiger SpVgg Grünbach-Falkenstein.

Der kommende 20. Spieltag in der Fußball-Vogtlandliga könnte spektakulär werden. Zum einen, weil es seit langem wieder ein Flutlichtspiel gibt, wenn der FSV Treuen am Freitagabend, um 19 Uhr, das Fußballwochenende mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Grünbach-Falkenstein einläutet. Zum anderen versprechen die Ergebnisse aus den... Der kommende 20. Spieltag in der Fußball-Vogtlandliga könnte spektakulär werden. Zum einen, weil es seit langem wieder ein Flutlichtspiel gibt, wenn der FSV Treuen am Freitagabend, um 19 Uhr, das Fußballwochenende mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Grünbach-Falkenstein einläutet. Zum anderen versprechen die Ergebnisse aus den...