Was für ein Comeback: Fortuna-Trainer und Ex-Keeper Alexander Grötzsch (rechts) zeigte beim 2:1-Sieg gegen den VFC Plauen II seine immer noch vorhandene Klasse. Bild: Ilong Göll
Was für ein Comeback: Fortuna-Trainer und Ex-Keeper Alexander Grötzsch (rechts) zeigte beim 2:1-Sieg gegen den VFC Plauen II seine immer noch vorhandene Klasse. Bild: Ilong Göll
Was für ein Comeback: Fortuna-Trainer und Ex-Keeper Alexander Grötzsch (rechts) zeigte beim 2:1-Sieg gegen den VFC Plauen II seine immer noch vorhandene Klasse.
Was für ein Comeback: Fortuna-Trainer und Ex-Keeper Alexander Grötzsch (rechts) zeigte beim 2:1-Sieg gegen den VFC Plauen II seine immer noch vorhandene Klasse. Bild: Ilong Göll
Plauen
Fußball-Vogtlandpokal: Außenseiter stürmt ins Achtelfinale – Trainer glänzt im Tor
Von Thomas Gräf, Olaf Meinhardt
Die letzten 16 Mannschaften des regionalen Cupwettbewerbs stehen fest. Dabei gab es am Wochenende auch vier Partien, in denen sich nur Vogtlandligisten duellierten.

Die 2. Hauptrunde im vogtländischen Fußball-Pokalwettbewerb hielt spannende Derbys und eine dicke Überraschung bereit. Der Fokus lag dabei auf dem Plauener Stadtderby, das der FC Fortuna beim wiedergegründeten VFC Plauen II 2:1 gewann.
