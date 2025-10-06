Fußball-Vogtlandpokal: Außenseiter stürmt ins Achtelfinale – Trainer glänzt im Tor

Plauen
Die letzten 16 Mannschaften des regionalen Cupwettbewerbs stehen fest. Dabei gab es am Wochenende auch vier Partien, in denen sich nur Vogtlandligisten duellierten.
Die 2. Hauptrunde im vogtländischen Fußball-Pokalwettbewerb hielt spannende Derbys und eine dicke Überraschung bereit. Der Fokus lag dabei auf dem Plauener Stadtderby, das der FC Fortuna beim wiedergegründeten VFC Plauen II 2:1 gewann.
