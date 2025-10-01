Fußball-Vogtlandpokal: Das Team aus Bergen könnte zum Auswärtsspiel nach Trieb laufen

Plauen
Am kommenden Wochenende geht die zweite Runde im Cupwettbewerb des Kreisverbandes über die Bühne. Dabei ist die Vogtlandliga viermal unter sich.
Gleich viermal Vogtlandliga gegen Vogtlandliga heißt es am Wochenende in der 2. Runde des Fußball-Vogtlandpokals. Weil sich auch sechs „Kleine“ gegenüberstehen, sind mindestens drei der so genannten Underdogs im Achtelfinale am 1. und 2. November vertreten.
