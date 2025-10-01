Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Es war wohl die Überraschung in Runde 1: Der 5:4-Sieg der SpG Reuth/RFC III im Elfmeterschießen gegen Lok Plauen.
Es war wohl die Überraschung in Runde 1: Der 5:4-Sieg der SpG Reuth/RFC III im Elfmeterschießen gegen Lok Plauen.
Plauen
Fußball-Vogtlandpokal: Das Team aus Bergen könnte zum Auswärtsspiel nach Trieb laufen
Von Olaf Meinhardt
Am kommenden Wochenende geht die zweite Runde im Cupwettbewerb des Kreisverbandes über die Bühne. Dabei ist die Vogtlandliga viermal unter sich.

Gleich viermal Vogtlandliga gegen Vogtlandliga heißt es am Wochenende in der 2. Runde des Fußball-Vogtlandpokals. Weil sich auch sechs „Kleine“ gegenüberstehen, sind mindestens drei der so genannten Underdogs im Achtelfinale am 1. und 2. November vertreten.
