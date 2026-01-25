MENÜ
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Fußball-Vogtlandpokal: Das Viertelfinale ist ausgelost
Von Thomas Gräf
Während einer Turnierpause beim Hallenpokal der Freien Presse sind am Sonntagnachmittag in Plauen die Spielpaarungen gezogen worden.

In einer Pause innerhalb der Endrunde des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse ist am Sonntag auch das Viertelfinale des vogtländischen Fußball-Kreispokals ausgelost worden. Thomas Münzer zog als Vertreter des Wettbewerbs-Sponsors Sternquell-Brauerei direkt vor den Augen des Publikums und unter allerlei spaßigen Zwischenrufen – immerhin...
