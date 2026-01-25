Fußball-Vogtlandpokal: Das Viertelfinale ist ausgelost

Während einer Turnierpause beim Hallenpokal der Freien Presse sind am Sonntagnachmittag in Plauen die Spielpaarungen gezogen worden.

In einer Pause innerhalb der Endrunde des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse ist am Sonntag auch das Viertelfinale des vogtländischen Fußball-Kreispokals ausgelost worden. Thomas Münzer zog als Vertreter des Wettbewerbs-Sponsors Sternquell-Brauerei direkt vor den Augen des Publikums und unter allerlei spaßigen Zwischenrufen – immerhin...