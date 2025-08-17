Fußball-Vogtlandpokal: Treuens Vereinschef gibt diesmal die „Losfee“

Die 16 Spielpaarungen für die 2. Runde des Fußball-Vogtlandpokals sind am Sonntagnachmittag in der Halbzeitpause der Partie Treuen gegen Ellefeld ausgelost worden.

In der Halbzeitpause des Spiels der Fußball-Vogtlandliga FSV Treuen gegen FSV Ellefeld sind am Sonntagnachmittag die Spielpaarungen der 2. Runde im Kreispokal ausgelost worden. Im Topf waren 13 Mannschaften aus der Vogtlandliga, neun aus der Vogtlandklasse, sechs aus der Kreisliga und vier aus der 1. Kreisklasse. Als „Losfee“ fungierte der...