Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unter fast 300 Augenpaaren zog Treuens Präsident Swen Dietrich (links) die Lose, rechts Verbandschef Andreas Wehner.
Unter fast 300 Augenpaaren zog Treuens Präsident Swen Dietrich (links) die Lose, rechts Verbandschef Andreas Wehner. Bild: Joachim Thoß
Unter fast 300 Augenpaaren zog Treuens Präsident Swen Dietrich (links) die Lose, rechts Verbandschef Andreas Wehner.
Unter fast 300 Augenpaaren zog Treuens Präsident Swen Dietrich (links) die Lose, rechts Verbandschef Andreas Wehner. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Fußball-Vogtlandpokal: Treuens Vereinschef gibt diesmal die „Losfee“
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 16 Spielpaarungen für die 2. Runde des Fußball-Vogtlandpokals sind am Sonntagnachmittag in der Halbzeitpause der Partie Treuen gegen Ellefeld ausgelost worden.

In der Halbzeitpause des Spiels der Fußball-Vogtlandliga FSV Treuen gegen FSV Ellefeld sind am Sonntagnachmittag die Spielpaarungen der 2. Runde im Kreispokal ausgelost worden. Im Topf waren 13 Mannschaften aus der Vogtlandliga, neun aus der Vogtlandklasse, sechs aus der Kreisliga und vier aus der 1. Kreisklasse. Als „Losfee“ fungierte der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
18.08.2025
4 min.
Fußball-Vogtlandliga: Aufsteiger Ellefeld verpasst dem Geheimfavoriten Treuen den ersten Dämpfer
Kein Durchkommen für Treuen: Ellefelds Torschütze Albert Löser (Mitte) schlägt hier den Ball vor dem Treuener Luca Jung weg, rechts daneben der ebenfalls erfolgreiche Markus Möckel.
Am ersten Spieltag der höchsten Liga des Fußballkreises sind alle drei Neulinge als Sieger vom Platz gegangen. In Treuen wurde ein verdienstvoller Akteur nach neun Jahren im Verein verabschiedet. 291 Fans waren dabei.
Thomas Gräf
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
04.08.2025
2 min.
Fußball-Kreispokal: VFC Plauen II macht zur Premiere aus 0:3 ein 4:3
Plauens Siegtorschütze Lukas Pascal Frank (VFC Plauen II, rechts) zieht am Wernesgrüner Tony Thümmler vorbei. Die VFC-Reserve setzte sich nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 durch.
Elf Mannschaften schafften in der Ausscheidungsrunde des Fußball-Kreispokals den Sprung in die erste Hauptrunde. Am deutlichsten machte es Stahlbau Plauen: 15:0 stand es am Ende bei Eintracht Auerbach.
Thomas Gräf
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbaus: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel