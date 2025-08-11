Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wackers Colin Hofmann (links) zieht ab, Lauterbachs Ben Pinkes geht in Deckung. Wacker siegte 5:1.
Wackers Colin Hofmann (links) zieht ab, Lauterbachs Ben Pinkes geht in Deckung. Wacker siegte 5:1.
Oberes Vogtland
Fußball-Vogtlandpokal: VfB Großfriesen und SpG Bergen/Tirpersdorf/Werda II landen die höchsten Siege
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In 32 Begegnungen sind am Freitag und am Sonntag die Teams für die 2. Hauptrunde im Fußball-Vogtlandpokal ermittelt worden. Dicke Überraschungen blieben dabei aus. Und auch in nur vier Spielen wurden mehr als 90 Minuten für die Entscheidung benötigt.

32 Mannschaften haben sich vergangenes Wochenende für die 2. Hauptrunde im Fußball-Vogtlandpokal qualifiziert. Gespielt wurde allerdings aufgrund der Schulanfangsfeiern am Freitag und am Sonntag. In dieser frühen Phase des Wettbewerbs waren noch zahlreiche hohe Siege der Favoriten zu verzeichnen. Dicke Überraschungen blieben dabei aus....
