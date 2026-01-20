Fußball: Zehn Spiele, zehn Siege: Außenseiter Oelsnitz gewinnt Mammut-Turnier in Dresden

Die E-Junioren des SV Merkur haben am Samstag in der Landeshauptstadt für Furore gesorgt und ungeschlagen eines der größten Hallenturniere Deutschlands in ihrer Altersklasse gewonnen. 32 Mannschaften waren dabei.

Da staunten selbst die Trainer Kai Simmler und Steffi Macal: Ihre Jungs, die unter elfjährigen Fußballer des SV Merkur Oelsnitz, überraschten am Samstag mit dem Sieg beim „Wintec-Budenzauber“ in Dresden, mit 32 Mannschaften eines der größten Hallenturniere Deutschlands. „Unser Ziel war eigentlich eine einstellige Platzierung“, so... Da staunten selbst die Trainer Kai Simmler und Steffi Macal: Ihre Jungs, die unter elfjährigen Fußballer des SV Merkur Oelsnitz, überraschten am Samstag mit dem Sieg beim „Wintec-Budenzauber“ in Dresden, mit 32 Mannschaften eines der größten Hallenturniere Deutschlands. „Unser Ziel war eigentlich eine einstellige Platzierung“, so...