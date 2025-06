Fußball: Zwei Oelsnitzer Merkur-Kicker zieht es nach Oberfranken

Max Hertel und Andreas Knoll werden die Sachsenklasse-Mannschaft in der Sommerpause verlassen. Und auch einen neuen Mannschaftsleiter wird es geben.

Die Saison in der Fußball-Sachsenklasse endet für den SV Merkur Oelsnitz am Samstag mit einem Spiel beim Oberlungwitzer SV. Dieses wird für die Offensivspieler Max Hertel und Andreas Knoll das letzte im Trikot des Vereins. Beide wechseln in der Sommerpause nach Oberfranken. Max Hertel, vor einem Jahr vom VFC Plauen zurückgekommen, möchte sich...