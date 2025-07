Fußballer des SV Merkur Oelsnitz kommen noch nicht richtig ins Rollen

Das Warten auf den ersten Sieg in der Vorbereitung geht beim Sachsenklasse-Team aus dem Vogtland weiter. Am Sonntag reichte auch eine 2:0-Führung nicht zum vollen Erfolg.

Der SV Merkur Oelsnitz bleibt auch nach drei Testspielen dieses Sommers weiterhin ohne Sieg. Am Freitagabend zog Merkur zu Hause gegen den 1. FC Greiz mit 0:1 (0:0) den Kürzeren. Für den Siegtreffer der Gäste aus der Landesklasse Ostthüringen sorgte David Himmer in der Nachspielzeit. Am Sonntag reichte es für die Oelsnitzer beim...