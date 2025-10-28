Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aus 0:4 mach' 5:4: Die Fußballerinnen der SG Jößnitz haben in der Landesklasse Bemerkenswertes geleistet.
Aus 0:4 mach' 5:4: Die Fußballerinnen der SG Jößnitz haben in der Landesklasse Bemerkenswertes geleistet.
Plauen
Fußballerinnen der SG Jößnitz drehen 0:4 noch zum Sieg
Von Steffen Bandt
Gegen Eiche Reichenbrand II lagen die Vogtländerinnen im Punktspiel der Landesklasse zur Pause scheinbar aussichtslos zurück. Dann drehten sie auf und lagen nach dem Schlusspfiff jubelnd in den Armen.

Die Landesklasse-Fußballerinnen der SG Jößnitz haben eine Woche nach der 0:2-Niederlage im Derby bei Merkur Oelsnitz eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt. Im Heimspiel gegen Eiche Reichenbrand II standen sie nach vier Gegentreffern im ersten Durchgang beim 0:4-Pausenstand eigentlich auf verlorenem Posten, lieferten dann aber eine denkwürdige...
