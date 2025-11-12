Fußballfans im Vogtland haben wieder ihre Elf der Woche gewählt

Plauen
Auf satte 53 Treffer haben es die zehn Feldspieler am vergangenen Wochenende gebracht, die von den Anhängern in die Vogut-Elf der Woche gewählt wurden. Und der Keeper – na klar – hielt seinen Kasten sauber.
772 Stimmen sind bei der Suche nach der neuen Vogut-Elf der Woche abgegeben worden. Erstaunlich: Gleich sechs der gewählten Akteure sind in der Kreisliga aktiv. Und die zehn Feldspieler standen alle jeweils auf dem heimischen Rasen.
