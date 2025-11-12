Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das ist die neue Vogut-Elf der Woche.
Das ist die neue Vogut-Elf der Woche. Bild: Vogut.de
Das ist die neue Vogut-Elf der Woche.
Das ist die neue Vogut-Elf der Woche. Bild: Vogut.de
Plauen
Fußballfans im Vogtland haben wieder ihre Elf der Woche gewählt
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf satte 53 Treffer haben es die zehn Feldspieler am vergangenen Wochenende gebracht, die von den Anhängern in die Vogut-Elf der Woche gewählt wurden. Und der Keeper – na klar – hielt seinen Kasten sauber.

772 Stimmen sind bei der Suche nach der neuen Vogut-Elf der Woche abgegeben worden. Erstaunlich: Gleich sechs der gewählten Akteure sind in der Kreisliga aktiv. Und die zehn Feldspieler standen alle jeweils auf dem heimischen Rasen.
