Fußballfans im Vogtland haben wieder ihre Elf der Woche gewählt

Auf satte 53 Treffer haben es die zehn Feldspieler am vergangenen Wochenende gebracht, die von den Anhängern in die Vogut-Elf der Woche gewählt wurden. Und der Keeper – na klar – hielt seinen Kasten sauber.

772 Stimmen sind bei der Suche nach der neuen Vogut-Elf der Woche abgegeben worden. Erstaunlich: Gleich sechs der gewählten Akteure sind in der Kreisliga aktiv. Und die zehn Feldspieler standen alle jeweils auf dem heimischen Rasen.