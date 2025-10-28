Fußballturnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“: Warum es schon die Vorrunde in sich hat

Vivian Reichel von der Marketing-Abteilung der „Freien Presse“ hat gestern in Plauen ein glückliches Händchen bewiesen. Bei der Auslosung zum Hallenpokal stellte sie mehrere interessante Gruppen zusammen. 47 Teams nehmen teil, gesucht wird der Nachfolger des SC Syrau, der sich im Januar die Krone aufgesetzt hatte.

