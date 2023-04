Gastgeber im Derby unter Druck

Der VfB Pausa-Mühltroff empfängt in der Fußball-Landesklasse am Sonntag, 15 Uhr, den VfB Auerbach II. Der Gastgeber steht dabei vor einer schweren Aufgabe gegen die Oberliga-Reserve. Dabei ist eigentlich beim Blick auf die Tabelle ein Heimsieg Pflicht, denn durch die deftige Heimniederlage gegen Annaberg (2:5) am vergangenen...