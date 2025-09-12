Geheimes Projekt? Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen wagt am Samstag etwas Neues

Für die 39-Jährige geht es am Wochenende ins Elbsandsteingebirge. Dort nimmt sie die nächsten 123 Kilometer unter die Füße. Was sie sich für den Malerweg Besonderes überlegt hat.

„Natürlich bin ich fit für meine Tour", freut sich Ultrawanderweltmeisterin Christin Ziehr aus Plauen schon jetzt auf Samstag. Denn dann möchte sie in der Sächsischen Schweiz den Malerweg von Hohenstein bis Pirna überqueren – eine mittelschwere bis anspruchsvolle Mehrtagestour. „Für 123 Kilometer bin ich fast immer bereit", sagt...