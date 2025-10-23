Geht der VfB Auerbach in der Fußball-Oberliga den nächsten Schritt?

Auerbach
Mit einem weiteren Heimerfolg am Samstag gegen Union Sandersdorf könnten die Vogtländer in der Tabelle weiter nach oben klettern. Genug Selbstvertrauen sollte das Team von Trainer Sven Köhler nach dem starken Auftritt beim 3:0 gegen Wernigerode eigentlich haben.
Geht noch mehr als (nur) Mittelmaß? Diese Frage stellt sich für Mannschaft und Anhänger des VfB Auerbach vor dem nächsten Heimspiel in der Fußball-Oberliga Süd. Am Samstag, 14 Uhr, wird in der Arena zur Vogtlandweide die Partie gegen Union Sandersdorf angepfiffen.
