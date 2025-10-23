Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Dürfen die Auerbacher Oberligakicker auch am Samstag wieder feiern?
Dürfen die Auerbacher Oberligakicker auch am Samstag wieder feiern?
Auerbach
Geht der VfB Auerbach in der Fußball-Oberliga den nächsten Schritt?
Von Steffen Bandt und Laura Freimann
Mit einem weiteren Heimerfolg am Samstag gegen Union Sandersdorf könnten die Vogtländer in der Tabelle weiter nach oben klettern. Genug Selbstvertrauen sollte das Team von Trainer Sven Köhler nach dem starken Auftritt beim 3:0 gegen Wernigerode eigentlich haben.

Geht noch mehr als (nur) Mittelmaß? Diese Frage stellt sich für Mannschaft und Anhänger des VfB Auerbach vor dem nächsten Heimspiel in der Fußball-Oberliga Süd. Am Samstag, 14 Uhr, wird in der Arena zur Vogtlandweide die Partie gegen Union Sandersdorf angepfiffen.
