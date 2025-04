Gelb-Rot als Wendepunkt: Reichenbacher FC verliert trotz couragierter erster Halbzeit in Dresden

Die Anfangsoffensive des RFC verpufft in der Fußball-Sachsenliga, als Borea in der Schlussphase zuschlägt. Trotz starker Defensive und Chancen bleibt der RFC beim 0:2 (0:0) ohne Punkte.

„Wir hätten hier durchaus ein besseres Ergebnis erzielen können“, meinte Carlo Kästner, Trainer der Reichenbacher Sachsenliga-Fußballer, nach dem 0:2 (0:0) seiner Elf am Samstag beim SC Borea Dresden. In der Tat, denn eine Stunde weckte sein Team berechtigte Hoffnungen auf mindestens einen Punkt. Doch in der Schlussphase kam der RFC von...