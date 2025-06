Gelebte Integration mit dem runden Leder – Warum das Breitenfelder Bolzplatzturnier etwas Besonderes ist

Nachdem im Vorjahr noch kein eigener Jugendwettbewerb beim Hobby-Bolzplatz-Turnier im Markneukirchener Ortsteil durchgeführt werden konnte, stieg kürzlich die Premiere. Wieso den Organisationen auch die Teilnahme von Inklusionsmannschaften so wichtig ist und was besonders an der vierten Auflage war.

Es seien meistens spontane Schnapsideen, die dann aber richtig cool umgesetzt werden, schmunzelt Organisator Steve Reichelt von der SG Breitenfeld: „Wir lassen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen, damit es etwas größer und professioneller wird." So stieg kürzlich das erste Breitenfelder Jugend-Bolzplatz-Turnier mit fünf Mannschaften im...