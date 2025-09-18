Gelingt dem Reichenbacher FC der zweite Heimerfolg hintereinander?

Der RFC erwartet am Sonntag in der Fußball-Landesliga den Dresdener SC. Beim Gast aus der Landeshauptstadt steht ein alter Bekannter zwischen den Pfosten.

Sieben Punkte aus den ersten vier Spielen, dazu der Einzug in die 3.Runde des Landespokals – der Saisonstart des Reichenbacher FC ist geglückt. Besonders gut tat, dass im letzten Heimspiel gegen Borea Dresden der erste Dreier auf heimischen Boden in diesem Kalenderjahr zu Buche stand. Gegen den Dresdner SC soll nun der zweite Heimsieg in Folge...