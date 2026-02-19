MENÜ
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Gelingt den Volleyballern aus Oelsnitz mit einem Sieg der Sprung auf Platz 4?
Von Thomas Gräf
In der Regionalliga erwarten die VSV-Männer am Samstag in Plauen die zweite Mannschaft des GSVE Delitzsch. Beide Teams sind Tabellennachbarn.

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen laufen die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag in der Plauener Helbighalle zum Punktekampf auf. Nach dem 3:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen den SV Kreuzschule Dresden ist diesmal die zweite Mannschaft des GSVE Delitzsch zu Gast. Die Delitzscher haben ein Spiel mehr gewonnen als der VSV...
Mehr Artikel