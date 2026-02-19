Gelingt den Volleyballern aus Oelsnitz mit einem Sieg der Sprung auf Platz 4?

Oberes Vogtland
In der Regionalliga erwarten die VSV-Männer am Samstag in Plauen die zweite Mannschaft des GSVE Delitzsch. Beide Teams sind Tabellennachbarn.
Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen laufen die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag in der Plauener Helbighalle zum Punktekampf auf. Nach dem 3:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen den SV Kreuzschule Dresden ist diesmal die zweite Mannschaft des GSVE Delitzsch zu Gast. Die Delitzscher haben ein Spiel mehr gewonnen als der VSV...
