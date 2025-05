Gelungener Saisonstart für Waldkirchener Faustballer: Welche Ziele haben die Teams?

Trotz Unterzahlsituation gelang der ersten Männermannschaft in der Oberliga am Sonntag eine Überraschung. Auch die Zweite punktete in der Landesliga.

Neue Saison, neues Glück! Für die Faustball-Teams aus Waldkirchen ist der Startschuss in die Freiluftsaison gefallen - und die ersten Ergebnisse können sich auf jeden Fall sehen lassen. Zum Oberliga-Auftakt in Groitzsch mussten die Männer ohne etatmäßigen Angreifer auskommen. Nur zwei Spiele standen diesmal an, für einen Sieg braucht es ab...