Germania Markneukirchen kämpft und verliert

Mit 7:21 haben die Erstliga-Ringer aus dem Vogtland am Samstagabend beim Titelfavoriten ASV Schorndorf verloren. Der hatte nach einer Minikrise alles an Spitzenpersonal aufgeboten, was er hat.

Die Bundesliga-Ringer des AV Germania Markneukirchen haben am Samstagabend beim Titelfavoriten ASV Schorndorf klar mit 7:21 verloren. Die Niederlage war im Vorfeld erwartet worden, fiel aber doch zu hoch aus.