Germania Markneukirchen spricht seiner Führungsspitze das Vertrauen aus

Die Mitglieder des obervogtländischen Ringervereins haben am Freitag gewählt und Vereinschef Jens Berndt sowie dessen Stellvertreter Jörg Guttmann in ihrem Amt bestätigt.

Bei der Jahreshauptversammlung der Ringer des AV Germania Markneukirchen standen am vergangenen Freitag Neuwahlen des Vorstandes an. 35 Mitglieder und Gäste waren in den Alpengasthof nach Breitenfeld gekommen, um die Berichte des Vorstandes zu hören, zu diskutieren und am Ende auch den Vorstand für die kommenden vier Jahre zu wählen.