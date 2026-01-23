MENÜ
Plauen
Gewichtheben, 2. Bundesliga: Athletenteam startet mit Problemen ins neue Jahr
Von Steffen Bandt
Wenn die Mannschaft aus Plauen und Rodewisch am Samstag ihren ersten Bundesligakampf 2026 bestreitet, muss sie das mit einigen Sorgen tun. Für zwei 14-Jährige gibt es das Debüt auf der großen Bühne.

Sechster gegen Fünfter heißt es am Samstag, 15 Uhr, wenn das Athletenteam Vogtland in der Plauener Mehrzweckhalle (Europaratstraße) den AC Meißen zum ersten Duell der 2. Gewichtheber-Bundesliga in diesem Jahr empfängt. Die Gastgeber sind auf Grund von Verletzungen und krankheitsbedingt personell gehandicapt. Mit Josephin Marie Eschebach und...
