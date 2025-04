Gewichtheber des Athletenteams Vogtland auf der ganz großen Bühne

Nach dem Triumph in Staffel B der 2. Bundesliga steht für die Aktiven aus Plauen und Rodewisch am Samstag der Saisonhöhepunkt bevor.

Am Olympiastützpunkt in Heidelberg werden am Samstag die Finalwettkämpfe der 1. und 2. Gewichtheber-Bundesliga ausgetragen. Und zum ersten Mal steht das Athletenteam Vogtland seit seinem Zusammenschluss im Jahre 2015 in diesem Finale. In Heidelberg geht es um nichts Geringeres als den Aufstieg in Liga 1.