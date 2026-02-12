Goldenes Wochenende für Skilangläufer aus Klingenthal

Oberes Vogtland
Gleich zwei Talente aus dem Vogtland sind bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Oberhof zu Meistertiteln gestürmt. Auch bei den Sachsenmeisterschaften gab es Medaillen.
Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft sowie beim Deutschlandpokal der Langläufer haben sich auch die Athleten aus Klingenthal in starker Form präsentiert und zahlreiche beachtliche Platzierungen gesammelt. Für den sportlichen Höhepunkt aus Klingenthaler Sicht sorgte Lilly Bogler. Die VSC-Sportlerin krönte in der Jugendklasse U 16 ihre...
