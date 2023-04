Golf-Erlebnistag in Steinsdorf

Unter dem Motto "Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben" lädt der Golfclub Plauen am Sonntag zum Golf-Erlebnistag auf seiner Anlage in Steinsdorf. "Von 13 bis 16Uhr haben an diesem Tag alle Interessierten Gelegenheit, den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich auszuprobieren. Denn Golf ist ein...