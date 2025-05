Golfclub Plauen lädt zum Erlebnistag: „Mach‘ den ersten Abschlag deines Lebens!“

Golf ist ein Sport für jedermann. Das möchte der Verein am Samstag auf seiner Anlage in Plauen-Steinsdorf Interessierten zeigen und die Möglichkeit geben, sich selbst einmal auszuprobieren.

Der Golfclub Plauen lädt am Samstag dazu ein, auf dem Platz in Plauen-Steinsdorf kostenlos den Schläger zu schwingen. Von 14 bis 17 Uhr ist jeder auf der Anlage willkommen, der Lust darauf hat, den großen Sport mit dem kleinen Ball auszuprobieren. Die Ausrüstung wird am Golferlebnistag gestellt, mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und...